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Erken emeklilik Meclis gündemine girdi

TBMM'de araştırma komisyonu kurulması önergesi tüm muhalefet partilerinin ittifakıyla kabul edildi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 16:44..
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Erken emeklilik Meclis gündemine girdi

meclis

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reddettiği 'erken emeklilik' konusu yeniden gündemde.

MHP, Devlet Bahçeli'nin Meclis'te AK Parti'yle olan iş birliğinin sarsıldığını açıklamasının ardından İP'nin 'erken emeklilik' önergesini destekleme kararı aldı. AK Parti ise ret oyu verdi.

Önerge CHP ve HDP'nin de desteğiyle Meclis'in gündemine girdi.

Meclis'te konuya ilişkin araştırma komisyonu kuruldu.

Erken emeklilik Meclis gündemine girdi VİDEO

ŞİMDİ NE Mİ OLACAK

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibaret.

Yani komisyon gerekli gördüğü kamu kurumlarının ve uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvuracak.

İP, CHP, HDP ve MHP burada ortak bir politika belirleyerek erken emeklilik için hükümete baskı kuracak.

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