Meclis evlilik programlarını inceleyecek

Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon başkanlığına, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik seçildi.

AK Partili Çelik, yıllardır televizyon kanallarının gündüz kuşağında yayınlanan evlilik programlarıyla ilgili ciddi bir rahatsızlığın söz konusu olduğunu belirtti.

BİNLERCE ŞİKAYET DİLEKÇESİ GÖNDERİLDİ

Programlarda iş, evlilik aşamasına gelince reyting kaygısıyla olayın magazinleştirildiğini anlatan Çelik, konuya ilişkin bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara binlerce şikayet dilekçesinin ulaştığını kaydetti.

Canan Candemir Çelik, dilekçelerde, programların genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılıklar içerdiğinin belirtildiğini ifade etti.

Çelik, evlilik programlarında, kurgulanmış senaryoların izleyiciye sunulduğunu bildirdi. TBMM çatısı altında konuyla ilgili bazı çalışmalar yapıldığını vurgulayan Çelik, bu çalışmaları anlattı. AK Parti'li Çelik, alt komisyon çalışmalarında neler yapılacağına ilişkin bilgi verdi.