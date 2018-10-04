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Meclis İç Tüzük değişikliği komisyondan geçti

TBMM İç tüzük değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

DHA | 04.10.2018 - 21:53..
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Yeni Anayasa değişikliğine uyumlu olması amacıyla düzenlenen Meclis İçtüzük Değişikliğine Dair Kanun Teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

TEKLİFİN MADDELERİ

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde ant içerler.

Danışma Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya görevlendireceği başkanvekili başkanlığında siyasi grup başkanları başkanvekillerinden kurulur.

Komisyona sevk edilen evrak mesai saatleri, Genel Kurul saatlerinde komisyon üyelerine dağıtılabilir.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey temsilciler kapalı oturumlarda bulunabilirler.

Komisyon toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlara, bakan yardımcılarına ve üst kademe kamu yöneticilerine açıktır.

Meclis Genel Kurulu'na duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde gündem dışı beşer dakikayı geçmemek üzere, başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz verebilir.

Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapar.

Bir yasama döneminde sonuçlandırılmayan kanun teklifleri hükümsüz sayılır.

Genel veya özel af üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu kararı ile mümkündür.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, eski başbakanlar ve eski bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilir.

Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu değiştiriliyor.

Öte yandan, komisyon  isimleri, Başkanlık Divanı üye sayısının Başkan hariç tutulması, komisyonda milletvekillerinin söz alması ve TBMM bütçe taslağının Genel Sekreter tarafından hazırlanıp, Başkanlığa sunulması maddeleri teklif metninden çıkarıldı.

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