CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yine ilginç bir eylemin başrolünde yer aldı.
POLİSLE TARTIŞTI
Atatürk tişörtü giyerek TBMM binası önünde toplanan CHP'li kadınların arasına giren Tanal, polis ekipleriyle zaman zaman tartışmalar yaşadı. Yaşanan tartışmalara CHP'li kadınlar da katıldı.
Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi VİDEO
"HEMEN SOYUN"
Bu sırada Mahmut Tanal yanındaki kadından soyunmasını istedi.
CHP'li kadının üzerini çıkarmaması için genç bir kız müdahale etmek istese de, kadın herkesin içerisinde tişörtünü çıkarıp Mahmut Tanal'a giydirdi.
O anlar, objektiflere böyle yansıdı.