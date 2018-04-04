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Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Atatürk tişörtleri giyerek Meclis binasının önünde protestoya başlayan CHP'li kadınlardan biri, üzerindeki tişörtü çıkartıp Mahmut Tanal'a giydirdi.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 07:53..
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Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yine ilginç bir eylemin başrolünde yer aldı.

POLİSLE TARTIŞTI

Atatürk tişörtü giyerek TBMM binası önünde toplanan CHP'li kadınların arasına giren Tanal, polis ekipleriyle zaman zaman tartışmalar yaşadı. Yaşanan tartışmalara CHP'li kadınlar da katıldı.

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi VİDEO

"HEMEN SOYUN"

Bu sırada Mahmut Tanal yanındaki kadından soyunmasını istedi.

CHP'li kadının üzerini çıkarmaması için genç bir kız müdahale etmek istese de, kadın herkesin içerisinde tişörtünü çıkarıp Mahmut Tanal'a giydirdi.

O anlar, objektiflere böyle yansıdı.

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

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