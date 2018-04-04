Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

1 ABD'nin Suriye'den çekilme niyeti yok ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilme fikrini sesli olarak düşünse de CENTCOM komutanı Joseph Votel ve Brett McGurk 'Suriye'deki görevlerinin henüz bitmeğini söylüyor.

2 İstanbul Yeni Havalimanı öngörülen zamanda tamamlanacak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Üçüncü Havalimanı'nın belirlenen tarihte hizmete gireceğini açıkladı.

3 Mehmet Akif oyunu Hatay'da sahnelendi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla Hatay'da Mehmet Akif oyunu sahnelendi.

4 İngiltere'de İslamofobiye tepki gösterildi İngiltere'de dağıtılan ve 3 Nisan'da "Bir Müslümanı cezalandır"maya çağıran mektuplar, protesto edilirken, Müslüman toplumla da dayanışma içerisinde olunması çağrısı yapıldı.

5 Afrinliler çalınan mallarına kavuşuyor TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlediği Afrin'de sivillerin mağduriyetleri gideriliyor. Sivillerin teröristlerce yağmalanan malları iade ediliyor.

6 Kocaman'dan Beşiktaş ve G.Saray'a: Bize nefret kustular Aykut Kocaman, Kayserispor tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atılmasıyla ilgili, "Sanki herkes bize karşı birleşmiş ve nefretlerini kusuyorlar" ifadelerini kullandı.