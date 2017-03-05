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Meclis rekor için mesai yapacak

Bu haftaki mesaisinde rekor kırarak 97 tasarıyı kabul edip yasalaştıran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geçmek için mesai yapacak.

05.03.2017 - 13:07
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MECLİS

TBMM Genel Kurulu bu hafta, bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar için mesai yapacak.

190 TASARI VAR

Genel Kurul gündeminde yaklaşık 190 tasarı bulunuyor.

97 TASARILIK REKOR

Genel Kurul, 28 Şubat Salı, 1 Mart Çarşamba ve 2 Mart Perşembe günü olmak üzere 3 günlük mesaisinde, bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin toplam 97 tasarıyı kabul ederek rekor kırmıştı.

Meclis, 14-15-16 mart salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin tasarıyı ele alarak yasalaştırdıktan sonra, halkoylaması nedeniyle, 16 Mart Perşembe gününden itibaren çalışmalarına ara verecek.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde oluşturulan Alt Komisyon, 9 Mart Perşembe günü toplanacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu denetçileri Yahya Akman, Arif Dülger, Mustafa Özyar, Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yürük, kurumun 2016 yıllık faaliyet raporu kapsamında kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak Karma Alt Komisyona sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu" da 9 Mart günü toplanarak; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yetkililerinin sunumunu alacak.

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