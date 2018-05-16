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Meclis seçime kadar tatile girdi

TBMM, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasından sonraki üçüncü gün saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

İHA | 16.05.2018 - 20:55..
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TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü. Görüşmelerden sonra veda konuşmaları yapıldı. Dört siyasi parti grubu Grup Başkanvekilleri kürsüye çıkarak veda etti.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, 26. dönemin Cumhuriyet döneminin en çalkantılı dönemini yaşadığını belirterek, iç ve dış politikada önemli olaylara şahitlik ettiklerini ifade etti. Tüzün, 15 Temmuz akşamı nadir görülecek saldırıya maruz kaldığını belirterek, 26. dönemin milletvekilleri direnç ve azimle Cumhuriyete sahip çıktıklarını aktardı.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SON KEZ SÖZ ALDI

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 26. dönemde iyi ve kötü günleri olduğunu kaydederek, TBMM'de kahraman milletvekilleri ile birlikte kahramanca durduklarını belirtti. 2016 yılında milletvekillerinin darbecilere 'dur' dediğini söyleyen Elitaş, milletvekillerine şükranlarını sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, tutuklu vekillerin emeklilere verilen sözleri, atanamayan öğretmenlerin umutlarının utancını yaşadıklarını belirterek, 24 Haziran'da yeni bir meclis olacağını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye olarak çok acılar yaşandığına dikkat çekerek, HDP'li vekillerin milletvekilliğinin düşürüldüğünü ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 26. dönemin sonuna geldiklerini hatırlatarak, milletten aldıkları görevi ellerinden geldiği kadar iyi yaptıklarını belirtti. Akçay, 26. dönemde çok tarihi günler yaşadıkları ifade etti.

Ardından Meclis, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasının üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

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