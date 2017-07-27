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Meclis tatile giriyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'nde değişiklik yapan teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tatile girecek

27.07.2017 - 15:29
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Meclis tatile giriyor

AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için grup önerisini Genel Kurul gündemine getirdi.

Kabul edilen öneriyle, Genel Kurul TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi'nin görüşmelerini tamamladıktan sonra tatile girecek.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanacak.

HDP'Lİ VEKİLLER İÇİN AÇIK OYLAMA YAPILACAK

Genel Kurulda bugün ayrıca HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlıkları nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesinin açık oylamaları yapılacak.

Grup önerisi aleyhinde konuşan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, bu Meclisin tatili hak etmediğini savundu. Kerestecioğlu, Meclisin ülke insanına sahip çıkmadığını, işçiye sırtını döndüğünü, en demokratik haklardan grev hakkını gasp ettiğini, kadınlara yönelik şiddete çözüm olmadığını, KHK'lara sus pus olduğunu öne sürdü. Keresteciüoğlu, Meclisin vicdanlarda mahkum olduğunu iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de grup önerisi aleyhinde söz alarak, "İşimiz çok, vaktimiz yok ama 1 Ekim'e kadar tatile girdik, 65 gün memleketteyim." denilmesine, buna kargaların bile geleceğini belirtti.

Özel, milletvekillerinin yaz tatili değil, yaz dönemi çalışmaları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maaşı olmaz daimi ödenek, harcırahları olur. Milletvekilliği meslek, gezme tozma yeri, iş takipi yapma yeri değlidir. Halkın verdiği görevi yerine getirme yeridir. Parlamentoyu tatile sokmak, içtüzük gerekçenizle taban tabana zıt. Sizi Türk milletine, seçmenine şikayet ediyoruz. 64 gün tatil yapılacak günlerde değiliz, insanlar iş, aş, sorununa çözüm bekler. 64 gün tatile sokmak, izah edilebilir birşey değil. Sonuna kadar karşıyız."







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