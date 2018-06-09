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Meclis yarışında AK Parti cephesinde son durum

24 Haziran öncesinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 46 bandında gözüküyor. HDP barajı geçse bile AK Parti 320 üzerinde milletvekili çıkaracak.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 08:36..
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Meclis yarışında AK Parti cephesinde son durum

Meclis yarışında AK Parti cephesinde son durum

HDP, seçim günü yaklaştıkça Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne art arda yardım çağrılarında bulunuyor. HDP'liler barajı geçememeleri durumunda bunun AK Parti'ye yaracağını öne sürerek muhalefet partilerine açık açık şantaj yapıyor.

AK Parti cephesinde ise durum çok farklı gözüküyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de katıldığı canlı yayında AK Parti’nin çok rahat 300’ün üzerinde vekil kazanacağını açıkladı. Hem de HDP barajı geçse bile:

AK PARTİ YÜZDE 46 BANDINDA

"Şu anda gerçekte kamuoyu araştırmalarında bizim sahada gördüğümüz nedir? AK Parti’nin oyu 2014'te daha öncesinde de Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunun 4 puan, 6 puan altındaydı. AK Parti yüzde 46 bandında gözüküyor.

Meclis yarışında AK Parti cephesinde son durum

"ÇOK RAHAT 300'ÜN ÜZERİNDE VEKİL ALIYOR"

Bu oyla alacağı milletvekili oylarına baktığımızda AK Parti’nin çok rahat 300’ün üzerinde vekil aldığını görüyoruz.

"HDP BARAJI GEÇSE BİLE..."

HDP üzerinden değil bu analiz. HDP barajı geçse bile AK Parti 320’nin üzerinde milletvekilini alıyor.

Cumhur ittifakıyla baktığınızda bu sayı daha da artıyor. AK Parti’nin Meclis’te herhangi bir sorunu gözükmüyor.

"SABOTE ETME DÜŞÜNCESİ VAR"

Ama böyle bir sorun oluşsun, sabote edelim düşüncesinde olanlar var. Ama bunun sadece bir düşünce olduğunu unutmayalım."

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