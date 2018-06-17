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Meclis yeniden tasarlanıyor

TBMM Başkanlığı, yeni dönemde milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Genel Kurul'daki oturma düzeni ve yeni oda tahsisi için çalışmalarına hız verdi.

AA | 17.06.2018 - 13:22..
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TBMM Başkanlığı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, milletvekili sayısının artması nedeniyle başladığı hazırlıklarına hız verdi.

TBMM yönetimi, Genel Kurul'daki oturma düzeninden, milletvekili odalarına, Meclis yerleşkesinin peyzajından restoranların yenilenmesine kadar bir dizi alanda çalışma yürütüyor.

50 MİLLETVEKİLİ İÇİN ODA ARAYIŞI

Öncelikle 50 yeni milletvekili için oda arayışına girildi. Bu kapsamda, oda açığını kapatmak için Halkla İlişkiler Binası'nda yer alan komisyon başkanlarının kullandığı odalar ikiye bölünerek, yeni odalar inşa edilecek. Komisyon başkanlarına da ana binada yeni odalar verilecek.

Meclis yeniden tasarlanıyor

Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeninde de değişiklik öngörülüyor. Buna göre, salona ek koltuklar konulacağı alanın 600 milletvekiline uygun olarak yeniden tasarlanması planlanıyor. Siparişi verilen yeni koltukların, gelmesinin ardından montaj çalışması en kısa zamanda yapılacak.

PEYZAJ ÇALIŞMALARINA DA HIZ VERİLDİ

Meclis yönetimi, peyzaj çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda, Meclisin serasındaki fidanlık alanı yeni ağaç üretimi için genişletildi. 88 ağaç türünün bir arada görülmesine imkan sağlayan yerleşkede, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması da yapıldı.

Meclis içerisinde yer alan camiye giden yol da ışıklandırıldı.

Bu arada, restoran bölümündeki, mutfaklar ile mutfak malzemeleri de yenilenecek.

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