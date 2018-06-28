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Meclis'e giren HDP Hazine'den yardım alacak

CHP'nin oylarıyla Meclis'e taşınan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, devletten yaklaşık 70 milyon liralık yardım almaya hak kazandı.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 08:01..
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Meclis'e giren HDP Hazine'den yardım alacak

24 Haziran'da sandık başına giden Türkiye, seçimini Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Türkiye'de her iki kişiden birinin oyunu olarak seçimlerden zaferle ayrılan Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı tarihe geçti.

CHP-KANDİL İTTİFAKI

Erdoğan karşısında birleşen muhalefet partileri, bu zafere engel olmak için elinden geleni yaptı. Öyle ki, Kandil tarafından yönetilen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP arasında açık bir sandık ittifakı yapıldı.

Doğu illerinde kayıplar yaşayan HDP, Batı'da CHP'den gelen emanet oylarla barajı aştı.

HAZİNEDEN KİM NE KADAR ALACAK

Genel seçimlerde yüzde 10 barajını aian 4 parti, önümüzdeki yılın bütçesinden 669 milyon 668 bin lira Hazine yardımı alacak.

KANDİL'İN PARTİSİNE 72 MİLYON LİRA

Mart ayında yapılacak yerel seçimler nedeniyle ikiye katlanan yardımlardan AK Parti'ye 291 milyon lira gidecek.

Seçimlerde yüzde 11,7 oranına yükselen HDP ise 72 milyon liranın sahibi olacak.

Hazine'den MHP'ye 70 milyon lira, İyi Parti'ye ise 68 milyon lira aktarılacak.

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