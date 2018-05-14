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Meclis'e milyonluk fatura ödeten CHP'li yine aday

Meclis'e milyon liralık telefon faturası ödeten Elif Doğan Türkmen, yeni dönemde CHP'den aday adayı oldu.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 11:17..
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Meclis'e milyonluk fatura ödeten CHP'li yine aday

Türkiye seçimlere hazırlanıyor...

Sandık başına gidecek vatandaşlar, 24 Haziran'da ülkenin kaderini belirleyecek.

Siyasi partiler, seçmenlerin tercihi olabilmek için sıkı bir milletvekili listesi hazırlama çalışması başlattı.

YENİDEN ADAY

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen de CHP'nin milletvekili listesine yeniden girebilmek için başvuru yaptı.

TELEFONU HİÇ KAPATMAYAN VEKİL

Türkmen, Meclis'e ödettiği telefon faturasıyla gündeme gelmişti.

CHP'li vekil, 1 milyon 700 bin liralık telefon görüşmesi yapmış, bunun bedelini de Meclis'e ödetmişti.

Meclis'e milyonluk fatura ödeten CHP'li yine aday

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