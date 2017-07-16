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Meclis'i bombalayan Fetullahçı pilot: Hüseyin Türk

15 Temmuz gecesi Meclis'i bombalayacak kadar gözleri dönen Fetullahçı teröristler, milletin tokadını yedi.

16.07.2017 - 03:10
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Meclis'i bombalayan Fetullahçı pilot: Hüseyin Türk

15 Temmuz darbe girişiminde Meclis'i F-16 ile vuran darbeci pilotun kim olduğu tespit edildi.

HAVA PİLOT YÜZBAŞI

Milletin Meclisi'ne gözünü kırpmadan bomba yağdıran kişinin TSK'dan ihraç edilen 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Hüseyin Türk olduğu belirlenmişti.

Meclis'i bombalayan Fetullahçı pilot: Hüseyin Türk

TALİMATI KİMDEN ALDI

Türk, ifadesinde talimatı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a terörist Fethullah Gülen ile görüştürmeyi talep eden Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'den aldığını itiraf etti.

Meclis'i bombalayan Fetullahçı pilot: Hüseyin Türk

"TBMM'Yİ BOMBALADIM"

TÜRKSAT'ı bombaladığını kabul eden Türk, FETÖ'ye hizmet ettiğini bilmediğini iddia ederek "İkinci verdikleri koordinatın şehir içi olduğunu kendilerine ilettim, onlar da 'sıkıntı yok, atış serbest' demeleri üzerine belirttikleri yeri (TBMM) bombaladım" dedi.

Türk, Ankara'da altı yeri bombaladığını kabul etti; "Komutanlarımın verdiği emirle hedefimde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdum."

Hüseyin Türk ile Üstteğmen Halil İbrahim G. darbeye teşebbüsten ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

Darbeci teröristlerin Meclis'i bombaladığı an VİDEO

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