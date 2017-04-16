Meclis'i 'Evet' sonrası yoğun tempo bekliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, halkoylamasında ''Evet'' çıktığı için Anayasa'nın emrettiği hüküm gereğince ve 6 ay içerisinde TBMM İçtüzüğünde değişiklik ve uyum yasalarının yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Meclis'i yoğun bir çalışma temposu bekliyor." dedi.

UYUM YASALARI GÖRÜŞÜLECEK

Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması sonucunun, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesinin ardından, TBMM'nin ilk gündem konusunun, anayasaya uyum yasaları olacağını belirterek, bu uyum yasalarının en kısa zamanda TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini kaydetti.

6 AY İÇERİSİNDE MECLİS İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK ŞART

Mustafa Elitaş, halkoylamasında evet çıktığı için anayasanın emrettiği hüküm gereğince 6 ay içerisinde TBMM İçtüzüğünde değişiklik ve uyum yasalarının yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Diğer yasal mevzuatta da değişiklikler yapılması gerektiğine işaret eden Elitaş, "Eğer siyasi partilerle görüşülüp uzlaşılabildiği takdirde, Siyasi Partiler Kanununda da değiştirme durumu söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Elitaş, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, öncelikle Anayasa'nın yayımı tarihinde yürürlüğe giren hükümleri var, bir de yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yürürlüğe girecek hükümleri var. Kanuna göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu oluyor. Bununla ilgili yasal düzenlemenin Meclis'te görüşülüp, kabul edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

2019'DA YÜRÜRLÜĞE GİRER

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Anayasa değişikliği kanununa göre yeni sistemde "Başbakan" olmayacağını anımsatarak, "Bir kanun değişikliği yapılır ve kanuna, 'Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na yapılan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır' şeklinde bir hüküm konulur ve yürürlük tarihin de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapılacağı 2019 olarak belirlenir." ifadesini kullandı.

MADDELER YENİDEN DÜZENLENECEK

Meclis'i yoğun bir çalışma temposunun beklediğini aktaran Elitaş, TBMM İçtüzüğü ile ilgili değişikliğin de yapılması gerektiğini vurguladı. Elitaş, "İçtüzüğün bazı hükümleri yeni sistemle ortaya çıkacak. Çünkü, İçtüzükte, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda hükümetin temsili ile ilgili maddeler var. Bu maddelerin Anayasa gereğince yeniden düzenlenmesi gerekir." dedi.

MECLİS SALONUNDA DA DÜZENLEME YAPILACAK

Mustafa Elitaş, milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle TBMM Genel Kurul Salonu'nda da düzenleme yapılacağını bildirdi.

Salonda Bakanlar Kurulu sıralarının olmayacağını, milletvekili ve komisyon sıralarının olacağını anlatan Elitaş, şunları söyledi:

"Yeni sisteme göre, atanmış bakanlar yeminlerini TBMM'de yapacak. Genel Kurul ve komisyonda teklif görüşülürken, bakanlar ya da üst düzey bürokratlar çalışmalarda Hükümeti temsilen yer almayacak ama izleyici olarak katılabilecek."