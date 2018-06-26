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Meclis'in en genç milletvekili

Meclis'in en genç milletvekili Rümeysa Kadak ile en yaşlı milletvekili Deniz Baykal arasında 57 yaş fark var.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 07:34..
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Meclis'in en genç milletvekili

24 Haziran seçimleri geride kaldı.

Halkın tercihiyle Meclis'e giren yeni isimler hazırlıklarına başladı.

EN GENÇ İSİM

AK Parti listesindeki genç adaylardan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3'üncü bölge 10'uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi.

Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nden bu yıl mezun oldu.

Meclis'in en genç milletvekili

EN YAŞLISI

Meclis'in en yaşlı ismi ise, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal.

45 yıldır aralıksız olarak Meclis'te görev alan Baykal, yeni dönemde de parlamentoda.

79 yaşındaki Deniz Baykal ile Meclis'in en genç ismi 22 yaşındaki Rümeysa Kadar arasındaki yaş farkı ise 57.

Meclis'in en genç milletvekili

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