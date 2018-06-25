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Meclisin ilk oturumunu Devlet Bahçeli yönetebilir

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sonuçlarına göre, 79 yaşındaki Deniz Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle ilk meclis oturumunu 70 yaşındaki MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yönetmesi bekleniyor.

İHA | 25.06.2018 - 13:31..
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Meclise giren en yaşlı üye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal oldu.

CHP Milletvekili 79 yaşındaki Deniz Baykal meclise giren en yaşlı milletvekili olması sebebiyle ilk meclis oturumunu yönetme hakkına sahip. Ancak Baykal’ın ciddi sağlık sorunları nedeniyle ilk oturuma katılamayacağı öngörülüyor.

BAYKAL OLMAZSA BAHÇELİ OLACAK

Deniz Baykal ilk meclis oturumuna katılmazsa Baykal’ın ardından bu dönem meclise giren en yaşlı ikinci milletvekili olan 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli ilk meclis oturumunu yönetecek.

Meclisin ilk oturumunu Devlet Bahçeli yönetebilir

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