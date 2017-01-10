Genel Kurul'da 1. madde kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda Pazartesi günü görüşülmeye başlanan başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişiklik paketinde, maddelerin görüşülmesine geçildi.

İlk görüşülen madde, “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” şeklindeki Anayasa’nın 9. maddesiyle ilgili değişiklik. Bu maddede mahkemeleri tanımlamak için ‘tarafsız’ ifadesinin de eklenmesi öneriliyor.

TOPLAM 484 OY

İlk maddenin gizli oylamasına AK Parti'den 314, MHP'den 38, CHP'den 132 kişi katıldı. Toplamda 484 oy kullanıldı.

347 kişi "Evet" oyu verirken, 132 kişi "Hayır" oyu kullandı. 2 kişi de çekimser kaldı. 2 boş, 1 de geçersiz oy var.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN YORUMU

Başbakan Binali Yıldırım, 347 sonucunu Al Jazeera'ye değerlendirdi ve "Ne dedik; Allah bin bereket versin. Allah bereketini verdi" dedi.

İkinci olarak, Meclis’teki milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkartılmasına ilişkin madde görüşülecek. Son olarak da, seçilme yaşının 25’ten 18’e düşürülmesini öngören 3. maddeye geçilmesi hedefleniyor.