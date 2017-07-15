Meclis'te 15 Temmuz özel oturumu

Bir yıl önce bugün meydana gelen darbe girişimini anmak üzere Meclis bir araya geldi. Meclis'te 15 Temmuz'da yaşamını yitirenler anıldı. Toplantı başlamadan önce saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz özel oturumunda hazır bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz Özel Oturumu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşmasıyla başladı. Meclis Başkanı Kahraman'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım konuşmaya başladı.

Yıldırım: Hz Ali'nin sözünün gereğini yerine getiriyoruz VİDEO

"HZ. ALİ'NİN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRİYORUZ"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında "Herşeyi affedin ancak, vatana ihanet edenleri asla affetmeyin diyen Hz Ali'nin sözünün gereğini yerine getiriyoruz. Bu caniler hak ettikleri en ağır cezayı hukuk içerisinde mutlaka alacaklardır." ifadelerini kullandı.

"BİZ DAHA ÇOK KENETLENECEĞİZ"

Yıldırım "15 Temmuz gecesi destanların en güzeli yazıldı. Bir geceye 10 senelik bir mücadeleyi sığdırıp bu toprakların hür ve bağımsız kalacağını bütün dünyaya haykırdı. O gece milletvekillerimiz parti kimliklerini bir kenara bıraktı hep beraber ülkemize sahip çıktı. Ölümüne milli irade nöbeti tuttu, bombaların altında Meclis'i terk etmedi.

Milletim de egemenliğini düşmanlara bırakmayıp o gece Meclis'ine ölümüne sahip çıktı. 15 Temmuz'un her yıl dönümünde de aynı ruhla bu çatı altında buluşulmalıdır. 1915'te Çanakkale'yi geçemeyenler, 2016'da İstanbul Boğazı'nı geçeceğini mi sandı? O halde siz kalleş oldukça biz daha çok kardeş olacağız. Siz kelepçeler vurdukça biz daha çok kenetleneceğiz.

Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız. Onbeşlilerin torunları, 15 Temmuz'da dedelerine ne kadar da layık oldular.

Herşeyi affedin ancak, vatana ihanet edenleri asla affetmeyin diyen Hz Ali'nin sözünün gereğini yerine getiriyoruz. Bu caniler hak ettikleri en ağır cezayı hukuk içerisinde mutlaka alacaklardır." dedi.

ÖZEL OTURUM TBMM BAŞKANI'NIN KONUŞMASIYLA BAŞLADI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman toplantıya konuşma yaparak başladı. Meclis Başkanı Kahraman'ın konuşmasından satır başları;

Kahraman, "Demokrasi nöbeti tutan asil milletime şükranlarımı sunuyorum. Canını feda etmekte bir an olsun tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. 15 Temmuz'da milletimizin yiğit evlatları meydanlara inmiş ve gözlerini kırpmadan şehadete yürümüşlerdir. Bugün Türkiye demokratik bir sistem ile yoluna devam etmektedir ve devam edecektir. 15 Temmuz bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, sosyal, laik, halk hakimiyetine dayalı bir hukuk devletidir." dedi.

"TOPYEKÜN BÜTÜN MECLİS, SÜTÇÜ İMAM'DI, NENE HATUN'DU"

"15 Temmuz günü millet olarak her kurum ve kuruluşu ile başarılı bir imtihan verdik. Meclisimiz de bir imtihan verdi. Alçak darbecilere karşı burada bulunarak Meclisimizi açık tutarak milletin sesinin ne kadar gür olduğunu gösterdik. Örnek bir olağanüstü toplantı yaptık. Gece 3 partinin hazırladığı bildiriyi Meclis'te 4 partinin imzası ile ortak olarak kamuoyuna açıkladık. Hanımefendi milletvekillerinin her birinin Nene Hatun olduklarını ifade etmek isterim. Nene Hatunlar yalnız değil, Sütçü İmamlar da var. Topyekün bütün Meclis, Sütçü İmam'dı, Nene Hatun'du."

"KADERDE MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ GİYMEK DE VARMIŞ"

"Ahmet Gündoğdu Bey geldi, Özgür Bey'e dedi ki, ben ceketimi sana vereyim, olur sana dedi, Özgür Bey aldı, güzel bir konuşma yaptı, "Kaderde milli görüş gömleğini giymek de varmış" dedi. Gerektiğinde bir yumruk halinde bir araya geliriz. 15 Temmuz bunun bir ispatıdır."

MECLİS, İKİNCİ KEZ GAZİ UNVANINI ALDI"

"Meclis, ikinci kez Gazi unvanını aldı. Aziz milletimiz demokrasi nöbetlerine günlerce devam etti. Milletimiz bütünlük şuurunu dosta ve düşmana karşı sergiledi. Bunlar güzel kazanımlardır. Artık musibetlerle karşılaşmayacağız. Bir daha Türkiye darbelerle yüz yüze gelmeyecek."

DARBENİN ENGELLENMESİNDE EN BÜYÜK PAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN"

"Darbe teşebbüsünün engellenmesinde en büyük pay Sayın Erdoğan'ın meydanlara çağırmasıyla olmuştur. "

TBMM Başkanı'nın ardından Yıldırım bir konuşma yaptı. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"CUMHURBAŞKANI'NIN ÇAĞRISIYLA İKİNCİ KURTULUŞ MÜCADELESİ BAŞLADI"

"En karalık ve en uzun gecesi millet destanını dönüştüreli bir yıl oldu. 2193 kişi şehit oldu. 15 Temmuz; Türk millletinin düşmana hıyaneti gösterdiği gün. Çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. İşgale karşı çıplak elleriyle silahları erittiği gündür. Milletim korkmadı. Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla ikinci kurtuluş mücadelesi başladı. İhanetin en şiddetlisi, ama destanların en güzeli yaşandı.

"SÖZ MİLETİNDİR"

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, Türk tarihinin utanç dolu tarihleridir. Ancak 15 Temmuz farklı bir tariihdir. Gerçek anlamda 'Yeter söz millletindir' dendi.

"ÖLÜMÜNE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKILDI"

Herkes ölümüne demokrasiye sahip çıktı. Meclisi terk etmedi.

15 Temmuz günü bu çatı altında anılmalıdır.

"DAHA ÇOK KAHRAMANLAR ÇIKARACAĞIZ"

1915'te Çanakkale'yi geçemeyenler işgal edemediğiniz meclisi işgal edebileceğinizi mi sandınız, siz kalleş oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız.

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