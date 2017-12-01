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Meclis'te 1,9 milyonluk telefon faturası yeniden gündemde

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in Türkiye'de yoksulluktan bahsetmesi üzerine, Meclis'e çıkardığı 1,9 milyon liralık telefon faturası hatırlatıldı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 13:36..
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Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, elindeki fotoğrafları göstererek vatandaşların yoksulluk içerisinde olduğunu savundu.

CHP'li Türkmen'in bu sözleri üzerine Meclis'teki AK Parti sıralarından sesler yükselmeye başladı.

1 MİLYON 900 BİN LİRALIK FATURA

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, CHP'li vekile "Siz 1 milyon 900 bini bir ödeyin de o sıvalı fotoğrafları ondan sonra gösterin." diye seslendi.

Meclis'te 1,9 milyonluk telefon faturası yeniden gündemde

"FAKİRLİK EDEBİYATI YAPIYORSUN..."

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de CHP'li Elif Doğan Türkmen'e tepki göstererek, "Kalkıp fakirlik edebiyatı yapıyorsun burada be!" dedi.

"TELEFON FATURALARININ HESABINI VEREMEYENLER..."

AK Parti Grup Başkanvekili  Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ise, "Acınası bir durum yani, telefon faturalarının hesabını veremeyenler..." ifadelerini kullandı.

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