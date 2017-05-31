Meclis'te 2 firari HDP'li için karar alındı

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık yaptığı birleşimlerin aralıksız 3 ay, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlık yaptığı birleşimlerin ise aralıksız 4 ay 21 gün olması sebebiyle, her iki milletvekiline ödenek ve yolluğunun verilmemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

HEPSİ GERİ ALINACAK

Öztürk ve Sarıyıldız'dan, bu tarihler için verilen ödenek ve yolluklar geri alınacak.

TÜRKİYE'NİN PARASIYLA PKK PROPAGANDASI

HDP'nin firari milletvekilleri, Türkiye'ye dönerek adalet karşısına çıkmak yerine Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılıyor.

VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Türkiye'den aldıkları paralarla Avrupa'da terör propagandası yapan firari isimlerin, milletvekilliklerinin düşürülmesi de gündemde.