TBMM'de 2018 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken Genel Kurul ilginç tartışmalara da sahne oluyor.

AK PARTİLİ VEKİLİN MAAŞLARI GÜNDEM OLDU

Dün Genel Kurul'da AK Parti adına Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül söz alıp konuştuktan sonra CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Akgül'ün milletvekilliği maaşı haricinde 3 ayrı esnaf ve kefalet kooperatifi başkanlığından ve TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) Başkanlığı'ndan maaş aldığı iddialarını gündeme getirerek: "Şimdi, ben bir milletvekiliyim. Bir sendika başkanı olsam, bir kamu kurumunda olsam istifa etmeden milletvekili olmam mümkün değil. Değerli arkadaşım gayet rahat gazetede çıkan manşetlerle 75 milyon maaş alan ve hâlen dört tane ayrı yerden maaş alan bir arkadaşımız." diye konuştu.

Meclis'te 4 ayrı yerden maaş alan vekil tartışması VİDEO

"KALİTELİ ADAMIM 150 ALIYORUM"

Yozgat Milletvekili Akgül ise TBMM tutanaklarında yer alana konuşmalara göre; "Ben kaliteli adamım, 150 alıyorum, ne 75’i be!" diye karşılık verdi. Daha sonrasında ise şunları da söyledi: "Tabii, ben devlette hiç çalışmadım, memur olarak hiç çalışmadım, sakıncalıydım, beni memur yapmadılar; iş müfettişi oldum, bir hafta çalıştırmadılar. Ben devletten bir kuruş para almıyorum. Kooperatif de zaten 15-20 kişinin bir araya gelip kendi ceplerinden para koyup, sermayesini koyup birleştirdiği yerlerdir, onlar da seçtiği adamın parasını kendileri verirler. Ben 15 bin lira para alıyorum. İlk dönem milletvekilliği yaptığımda başkanlık yapmadım ama sizin burada üç dönem milletvekilliği yapan, iki dönem milletvekilliği yapan İzmir Milletvekili arkadaşınız benim kooperatifimde, ben onun genel başkanıyım. Mehmet Ali Susam hem milletvekilliği yaptı hem kooperatif başkanlığı yaptı benim gibi, siz de hiçbir şey söylemediniz. Bakın, benim istifa etmem mesele değildir. On beş yıldır ben orada seçiliyorum. Rakip çıkmadığı için, her yerde seçimlerde aday çıkar, bana aday çıkmadığı için, rakip çıkmadığı için, 1,5 milyon insanın temsilcisi olduğumdan bıraktırmıyorlar bana; keşke bıraksalar, ben de ikisini yapamıyorum."