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Meclis'te 4 koltuk eksildi

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine ile 4 kişinin milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 08:01..
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Ardından Erdoğan yeni kabineyi açıkladı.

MİLLETVEKİLLERİ BAKAN OLAMIYOR

16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre milletvekilleri bakan olamıyor. Yeni kabinede 4 isim 24 Haziran'da miletvekili seçildi. Buna göre bu 4 ismin kabinede yer almaları için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor.

Mecliste 293 koltuğu bulunan AK Parti'nin buna göre koltuk sayısı 289'a düştü.

Meclis'ten istifa edecek olan isimler ise şöyle:

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Meclis'te 4 koltuk eksildi

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