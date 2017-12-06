Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirelen görüşmelerde yaşanan tartışmalar üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş söz hakkı istedi.

AK Partili Muş'a söz hakkı verilmesi üzerine HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, söz hakkı istemeden Muş'un kürsüye çıkarıldığını iddia ederek TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a bağırmaya başladı.

"NİYE BU KADAR ZORUNUZA GİTTİ"

TBMM Başkanvekilini tarafsız olmamakla suçlayan HDP'li Yıldırım'ın tüm tahriklerine rağmen sakinliğini koruyan Aydın, "Sayın Yıldırım, iç tüzüğe aç bak, şu iç tüzüğü öğren öyle gel, kusura bakma. Bugüne kadar yaptığımız bütün uygulama bu, her sisteme giren sayın grup bakan vekiline açıyoruz. Niye bu kadar zorunuza gitti?" ifadelerini kullandı.

Meclis'te Ahmet Aydın'dan HDP'li vekile ayar VİDEO