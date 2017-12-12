TBMM'de 2018 bütçesi oldukça gerilimli bir şekilde görüşülmeye devam ediyor. Meclis'te bugün Cumhurbaşkanlğı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülürken tansiyon da yükseldi.

AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç'la CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında büyük bir gerilim yaşandı. O gerilim Meclis TV'ye de yansıdı. Normalde Meclis TV bu görüntüleri sansürlerdi ama önlenen kavga ekranda belirdi.

ALİ ŞEKER YAYINA DEVAM ETTİ

Bugün oturumun başladığı andan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda bir gerilim hakimdi. CHP Milletvekili Ali Şeker cep telefonunu bir aparata koymuştu ve görüşmeleri çekiyordu. TBMM Başkanvekili Ali Aydın ise buna karşı çıktı. Meclis TV'nin zaten görüşmeleri yayınladığını söyledi ve o aparatı kaldırmasını istedi. Ancak Ali Şeker o aparatı kaldırmadı ve gerilim bu şekilde başladı.

Meclis'te Alim Tunç'la Özgür Özel'in önlenen kavgası- VİDEO

CHP'Lİ ÇAM İKTİDARA YÜKLENDİ

Sonrasında CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, kürsüde Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinden iktidarı çok sert bir şekilde eleştirdi. Ona karşılık AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı "Bir çetenin ortaya attığı belgeleri kullanmak ahlak, vicdan sorunu değil mi?" dedi.



Fotoğraf: DHA

ALİM TUNÇ, ÖZEL'E DOĞRU KOŞARKEN TUTTULAR

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hem CHP'ye hem de Musa Çam'a "ahlaksız" yakıştırması yapıldığını belirtti ve sataşmadan dolayı söz istedi. Ancak TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın söz vermedi. Bunun üzerine gerilim daha da büyüdü. Özgür Özel'e Uşak Milletvekili Alim Tunç "Her şeyi sen mi bileceksin?" diye çıkıştı. Özel'in "Ben 5-6 ay önce senden irtibatı kestim, çünkü senin ne mal olduğunu biliyorum." ifadesi üzerine Alim Tunç kendi bulunduğu sıradan Özgür Özel'e doğru bir koşu yaptı. Ancak araya hem AK Parti hem de CHP milletvekilleri girdi ve kavga büyümeden önlendi.

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Fotoğraf: DHA



Fotoğraf: DHA