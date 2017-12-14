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Mecliste arbede çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı arasında yaşanan tartışma sonrası oturuma ara verildi. Ara sonrası AK Parti ve CHP'li vekiller arasında arbede çıktı.

DHA | 14.12.2017 - 00:32..
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı arasında çıkan tartışmada Özel'in argo sözleri tepki çekti.

"NAH 64"

CHP'li Özel Başkanvekili Bahçekapılı'ya yönelik, "iç tüzüğün 64. maddesine göre oturum esnasında başkan yada vekili görüş bildiremez. Nah 64" ifadelerini kullandı. Meclis sıralarından "bu nasıl üslup" tepkileri yükseldi.

Bir süre Özel'e tepki vermeyen Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, ortamın gerilmesi üzerine "lütfen yerinize oturun" dedi. Bu sözler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel  "Siz istediniz diye kimse yerine oturmaz, haddini aşma" şeklinde cevap verdi.

Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında bir süre devam eden "haddini aşma" tartışması sonrası, birleşime ara verildi.

Mecliste arbede çıktı VİDEO


TARTIŞMA BİRLEŞİME ARA VERDİRTTİ KAVGA ÇIKTI

Özel'in bu sözleri karşısında Bahçekapılı "Haddimi aşmıyorum, sen aşıyorsun haddini" derken, AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Birleşime ara verilmesinin ardından birbirlerinin üzerine yürüyen AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

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Mecliste arbede çıktı

Mecliste arbede çıktı

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