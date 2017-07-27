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Meclis'te balkona çıkan CHP'li vekile bağırdılar: Atla

CHP'li vekilin basın locasına çıkarak Meclis'i protesto ettiği anlarda AK Partili vekiller 'atla atla' diye slogan attı.

27.07.2017 - 10:27
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Meclis'te balkona çıkan CHP'li vekile bağırdılar: Atla

TBMM Genel Kurulu'nda İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ederken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile birlikte basın locasına çıkarak, bir süre çalışmaları buradan ayakta izlediler.

ATLA ATLA SLOGANI

Ağbaba'nın, AK Parti sıralarına dönerek, "İçtüzük değişince işe yaramayacaksınız, biz de buradan laf atacağız artık." demesi üzerine, bazı AK Parti milletvekilleri, "Atla atla." ifadesini kullandı.

Meclis'te balkona çıkan CHP'li vekile bağırdılar: Atla

"ÇOK GENÇSİNİZ"

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da "Yanlış bir şey yapmayın lütfen, çok gençsiniz." diye espri yaptı.

Meclis'te balkona çıkan CHP'li vekile bağırdılar: Atla

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