Meclis'te bugün bor madeni gündem oldu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe görüşmeleri sırasında sık sık çıkan ve zaman zaman kavgaya dönüşen tartışmalar nedeniyle haber olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehir efsanesi haline gelen bor madeni görüşüldü.

Her ne kadar şehir efsanesi gibi görülse ve komplo teorilerinde sıklıkla yer alsa da Türkiye bor madenine en çok sahip olan ülke ve bor madeni deterjandan, uzay sanayiine bir çok alanda kullanılabiliyor.

İşte bu gerçeklerin ışığında CHP'li ve AK Partili vekiller de bor madeniyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

"BİZ BORUN HAMALLIĞINI YAPIYORUZ"

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Suudi Arabistan'da petrol, Rusya'da doğalgaz ne ise Türkiye'de de borun aynı öneme sahip olduğunun tarafsız, taraflı, herkes tarafından kabul edildiğini belirtti.

Osmanlı döneminden beri dünyanın en stratejik madeni olarak yabancı şirketler tarafından işlenmiş olan bor madenlerinin, sürekli uluslararası emperyal şirketlerin ağzını sulandırdığını dile getiren Havutça, bugün borların özelleştirme kapsamından çıkarılmasının isabetli olduğunu ifade etti.

Namık Havutça: Biz borun hamallığını yapıyoruz VİDEO

Havutça, şöyle konuştu: "Dünya bor rezervlerinin yüzde 75'e yakını yani dörtte 3'ü bizim topraklarımızda. İkinci üretici ABD ve Rusya. ABD ve Rusya'daki bor madenlerinin 2040 ve 2050 yıllarında tükeneceği ifade edilmektedir. Bu, şu anlama geliyor: Bugün uzay sanayisinden kimya sanayisine her türlü alanda sanayinin tuzu olarak değerlendirilen borlar, Türk evlatlarının, evlatlarımızın, torunlarımızın geleceğini şekillendirecek. Ancak bu konuda işlenmiş sanayi ürünleri satamıyoruz. Yani bor madeninin hamallığını biz yapıyoruz, parasını bor çıkarmayan ülkeler kazanıyor."



AK Parti

"BOR ALLAH'IN BİR TAKDİRİ"

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, son 15 yılda borun altından daha fazla konuşulan bir maden olduğuna dikkati çekti. "Cenab-ı Allah'ın takdiri ya, bu element dünyada en fazla Türkiye'de bulunuyor." diyen Kalkan, "Türkiye'de tespit edilen bor rezervleri tam 851 bin ton; takribi dünyada bulunanların yüzde 72'si Türkiye'de." bilgisini verdi.

Necip Kalkan: Bor Allah'ın takdiri VİDEO

Kalkan, şunları kaydetti: "Dünyadaki bu bor madeni tespit edilen rezervlere göre 40 sene sonra bitiyor. Kimde kalıyor bor madeni? Türkiye'de kalıyor. Türkiye, 40 yıl sonra burada çok farklı şeyleri söyleyecek. İddia ediyorum, işlenmişi veya yarı işlenmişinin toplamı, toplam maden ihracatından fazla Türkiye'ye gelir getirecek. Bu madde bizde varken, bizim önümüzü kapatsınlar diye 'Bu maddeyi çok abartıyorsunuz, göründüğü kadar değil.' diyorlar. Dünyada 400 maddede kullanılan başka bir maden daha var mı? Bu madde Türkiye'nin cari açığının kapanmasında çok önemli." Kalkan, Bor Enstitüsünün 2018 bütçesinin 16 milyon 293 bin lira olduğuna işaret ederek, "Bu enstitüden beklentilerimiz ışığında bunu biraz daha artırmamız lazım. Borla ilgili organize ve ihtisas sanayi bölgeleri kuralım. En önemlisi de bor kimyasallarıyla ilgili tesislere hammadde garantisi verelim." değerlendirmesinde bulundu. Kalkan'ın konuşmasını muhalefet milletvekilleri de alkışladı.