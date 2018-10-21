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Meclis'te bütçe maratonu başlıyor

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 23 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak.

AA | 21.10.2018 - 12:16..
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Genel Kurul'da 23 Ekim Salı günü, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 üyenin iki katı olan 10 adayı seçerek TBMM Başkanlığına bildirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için de seçim yapılacak.

FINDIK ÜRETİCİLERİ İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK

TBMM Genel Kurulunda ayrıca, 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesi ve fındık üreticilerinin sorunları hakkında verilen önergeler görüşülerek Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.

BÜTÇE MARATONU 2 AY SÜRECEK

Meclis'in, yaklaşık iki ay sürecek bütçe maratonu bu hafta başlıyor.
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 23 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak.

Bütçe teklifinin komisyondaki maratonu, 22 Kasım Perşembe günü sona erecek. Teklif, aralık ayında da Genel Kurul'da ele alınacak. KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 24 Ekim Çarşamba günü Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğünün; 25 Ekim Perşembe günü ise Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

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