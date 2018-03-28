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Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

CHP'li Ömer Fethi Gürer, AK Parti'nin eşek heykelinin yapımına karşı çıktığını bunun yanlış olduğunu savundu.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 07:06..
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Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Vatandaşlar farklı hizmetler beklerken yapılan heykellerle sık sık gündeme gelen CHP'li belediyeler, Meclis'te tartışmalara neden oldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kartal Belediyesi tarafından yaptırılan eşek heykelini savundu.

CHP'NİN EŞEK HEYKELİ

AK Parti'nin heykelin yapımına karşı çıktığına dikkat çeken CHP'li vekil, "Adalet Kalkınma Partisi o heykelin yapılmasına karşı çıktı, 'Eşekli kütüphane yapıyorlar.' dedi." diye konuştu.

Gürer'in bu sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan cevap verdi.

Turan, "Karşı çıkılan, Genel Başkanın açılış yapmasıydı Sayın Başkan." ifadelerini kullandı. Kaynak: Ensonhaber!

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Kartal Belediyesi'nin yaptırdığı eşek heykeli, kentte tartışmalara neden olmuştu. Kaynak: Ensonhaber!

KILIÇDAROĞLU SON ANDA VAZGEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışına yapması için uzun bir süre beklenen heykel, programların iptal edilmesi nedeniyle belediye ekipleri tarafından açılmıştı.

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

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