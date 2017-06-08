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Meclis'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu kimse dinlemedi

Milletvekillerinin konuşmasını dinlememesine kızan Ekmeleddin İhsanoğlu, Meclis Başkanvekiline sitem etti.

08.06.2017 - 12:38
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Meclis'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu kimse dinlemedi

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, uzun zaman sonra ilk kez Meclis kürsüsünde bir konuşma yaptı.

Türk dış politikası üzerine konuşan İhsanoğlu, bu sırada sürekli milletvekillerine baktı.  Konuşmasının dinlenmediğini fark eden Ekmeleddin İhsanoğlu, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'a tepki gösterdi.

Meclis'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu kimse dinlemedi VİDEO

"METNİ VEREYİM KAYDA GEÇSİN"

Aydın, "Devam edeyim mi Sayın Başkan? Sizce bir faydası var mı? Yoksa metni vereyim, kayda geçsin." diyen İhsanoğlu'na "Sayın İhsanoğlu, yani dinleyen arkadaşlar dinliyor derin de bir sessizlik var, arada ufak tefek uğultular var, siz Genel Kurula hitap etmeye devam edin." şeklinde cevap verdi.

Meclis'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu kimse dinlemedi

"BEN GÖRÜYORUM HERKES KONUŞUYOR"

Ekmeleddin İhsanoğlu, "Ben görüyorum, herkes konuşuyor. Ben de gideyim yerimden konuşayım." dedikten sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Meclis'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu kimse dinlemedi

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