Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelmişti.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN FOTOĞRAF

Görüşmede; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Kahraman'ın koltuğuna oturması Meclis'te tartışmalara neden oldu.

"O KOLTUĞA NASIL OTURUR"

Meclis'te konuyla ilgili konuşan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "Yürütme organının başı olan bir Cumhurbaşkanı nasıl yasama organı Başkanının koltuğuna oturur, bu nasıl bir cürettir? Veya bu Meclis Başkanı nasıl bizim irademizi yok sayıp yürütme organının başını kendi koltuğuna oturtabilir? Hayretle karşılıyorum. Hem Meclis Başkanını hem Sayın Cumhurbaşkanını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

HDP'li Filiz Kerestecioğlu ve CHP'li Ali Şeker de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o koltuğa oturmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

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AK PARTİ CİDDİYE ALMADI

AK Parti milletvekilleri konuyu ciddiye almayarak cevap vermedi.

AA