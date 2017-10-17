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Meclis'te gergin anlar

Meclis'te FETÖ tartışmasında tansiyon yükseldi.

17.10.2017 - 18:46
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Meclis'te gergin anlar

TBMM'de OHAL'il uzatılmasına ilişkin hükümet tezkeri görüşülüyor. Görüşmeler sırasında CHP'li Özgür Özel'in oturduğu yerden söz istemesi ve FETÖ konusunda AK Parti'nin yeterli mücadeleyi vermediğini söylemesi üzerine gergin anlar yaşandı.

MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

Ayrıca AK Parti'li vekillerin konuşmasına tepki gösteren Özel, Meclis Kürsüsü'nün kişinin kendini FETÖ şampuanıyla yıkayacağı yer olmadığını söylemesi üzerine tansiyon yükseldi.

"BÖYLE BİR ŞEREFSİZLİK YOK"

CHP'li Özel, AK Parti'nin atamaları üzerine eleştirilerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Özel bu sırada karşılıklı olarak birbirine ahlaksız ithamında bulundu.

Tansiyonun yükselmesi üzerine Özel'in açıklamalarına AK Partili Dağ, 'böyle bir ahlaksızlık, şerefsizlik yok' şeklinde tepki gösterdi. İki isim bu açıklamaların ardından birbirinin üstüne yürüdü, oturuma ara verildi.

Meclis'te FETÖ tartışması VİDEO

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