Meclis Genel Kurulu'ndaki HDP'li vekiller, 8 Mart Kadınlar Günü üzerinden AK Parti hükümetine yönelik suçlamalarda bulundu.

HDP'DE ÇIT YOK

Cinsel taciz tartışmalarının da yaşandığı sırada kürsüye çıkan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, gösterdiği fotoğraflarla HDP sıralarının sessizliğe gömülmesine neden oldu. Çalarken unutma! Kaynak: Ensonhaber!

Meclis'te HDP'lileri susturan fotoğraflar ViDEO

"CİNSEL İSTİSMAR FOTOĞRAFI BUDUR"

Kanlı terör örgütünün tuzağa düşürdüğü genç kızların fotoğraflarını kürsüden gösteren AK Partili vekil, "Cinsel istismar fotoğrafı budur, 13 yaşındaki kızlar. Bu fotoğrafları göstermeye bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Afrin’de kahraman Türk askeri sınır güvenliğimiz için mücadele ederken bir yandan da kız çocuklarının haklarını savunmaktadır. PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin elinde esir olan, ellerine zorla silah verilen, cinsel istismara uğrayan, kadın infazlarına maruz kalan kadınların haklarının da mücadelesini vermektedirler." diye konuştu.

PKK'NIN AĞINA DÜŞÜRDÜĞÜ KIZLAR