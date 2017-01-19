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Murat Kurum: Dar ve orta gelirliye ev fırsatı

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Öğrenciler, şehit polis Sekin için klip çekti

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Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi

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1 Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde yaptığı eylem Meclis'te kavgaya neden oldu.

2 Giresun'da FETÖ soruşturması: 8 polis tutuklandı Giresun’da FETÖ soruşturması kapsamında 8 polis tutuklandı.

3 Aylin Nazlıaka kürsüde 1 saat kelepçeli kaldı Meclis'te Anayasa Değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında, Aylin Nazlıaka, 1 saat gibi bir süryle kendini kürsüye kelepçeledi.

4 THY'nin yeni marka yüzü Morgan Freeman Türk Hava Yolları, marka yüzü olarak ünlü oyuncu Morgan Freeman ile anlaştı.

5 Beşiktaş kupada Fenerbahçe ile eşleşti Darıca Gençlerbirliği'ni rahat geçerek grubu lider tamamlayan Beşiktaş, son 16 turunda ezeli rakibi Fenerbahçe ile eşleşti.

6 Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi CHP'den ihaç edilen Aylin Nazlıaka, Anayasa maddelerinin oylandığı Meclis'te ilginç bir eyleme imza atarak, kendini kürsüye kelepçeledi.