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Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti

Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde yaptığı eylem Meclis'te kavgaya neden oldu.

19.01.2017 - 20:59
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Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.

Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti

Eylemini bitirmek istemeyen Aylin Nazlıaka'nın etrafını kadın milletvekilleri sardı. AK Partili kadın milletvekilleri kelepçeyi açmaya çalışırken, Aylin Nazlıaka çığlık attı. Bu sırada kadın milletvekilleri saç saça baş başa kavga ettiler.

Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti VİDEO

Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti

CHP'li Şafak Pavey ve HDP'li meclis başkanvekili Pervin Buldan, kavga sırasında yaralandı.

Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti

Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti

Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti

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