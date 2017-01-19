Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.
Eylemini bitirmek istemeyen Aylin Nazlıaka'nın etrafını kadın milletvekilleri sardı. AK Partili kadın milletvekilleri kelepçeyi açmaya çalışırken, Aylin Nazlıaka çığlık attı. Bu sırada kadın milletvekilleri saç saça baş başa kavga ettiler.
Meclis'te kadın milletvekilleri kavga etti VİDEO
CHP'li Şafak Pavey ve HDP'li meclis başkanvekili Pervin Buldan, kavga sırasında yaralandı.