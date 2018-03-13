Seçim ittifakıyla ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifinin kabul edilmesinden sonra Meclis'te sert tartışmalar yaşandı.

Bu tartışmaların ardından kürsüye çıkan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye küstah bir şekilde hakaret etti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

CHP'li Çam'ın bu sözlerinden sonra Meclis'te gergin anlar yaşandı. CHP'li vekilin Meclis'ten çıkarma cezası almasıyla sonuçlanan olay, koridorlardaki gerginliği bitirmedi.

O ANLAR KAMERADA

Karşı karşıya gelen CHP ile MHP milletvekilleri, tekme tokat kavga etti. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler ViDEO