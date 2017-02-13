Meclis'te MHP'li vekille CHP'li vekilin El Bab tartışması

Mecliste yaptığı konuşmada "El Bab'da ne işimiz var? Ölmek hiç de normal bir şey değil, bunun övünülecek hiçbir tarafı yok" diyen CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit'e MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy cevap verdi;

"BUNUN ÖVÜNÜLECEK BİR TARAFI YOK"

CHP'li Yiğit kürsüde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Sınırlarımızın ötesinde bir yerde çocuklarımız ölüyor. Ve biraz önce Sayın Vekil çıktı burada şehadet şerbetinden bahsetti. Mutlaka kendi ülkesi içerisinde, bir savunma içerisinde, ülkesine saldıran biri var ise onun için ölmek şereflerin en büyüğü.. Ama başka topraklarda başkası için ölmek hiç de normal bir şey değil arkadaşlar. Bunun övünülecek hiç bir tarafı yok."

"GÖNÜL COĞRAFYASI KAVRAMINI İDRAK EDEMEYENLER.."

CHP'li vekilin ardından kürsüye gelen MHP'li Ruhi Ersoy "Gönül coğrafyası kavramını idrak edemeyenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 81 vilayetten sınırlı tutarlar." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

"BEN DE ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM"

"Semerkant'tan Ötüken'den yayını çekerek can hakimiyeti ülküsünden yola çıkan bir milletin evlatları olarak bugün bu Meclis'teyiz. Aziz Türk milletinin ferdi olarak bugün El Bab'da da, dün Yemen'de Galiçya'da ne işimiz varsa, Çanakkale'de ne işimiz varsa, Kafkasya'da ne işimiz varsa El Bab'da da aynı ruhla, aynı karakterle gidiyor ve orada Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için şehadet şerbetini aslanlar gibi içebiliyoruz. Gerekirse bugün Türk milletinin şerefli bir mensubu ve parlamenter olarak orada şehadete talip olduğumu ve görev istediğimi ifade ediyorum. "

Meclis'te MHP'li vekilden CHP'li vekile ayar VİDEO





"İZMİR AB'YE GİRSİN" DEMİŞTİ

CHP milletvekili Ali Yiğit'in bir süre önce yaptığı "İzmir ayrılsın AB'ye girsin" açıklaması da vatandaşlardan büyük tepki almıştı.