Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Cumhurbaşkanı kisvesi altında" ifadesini kullanmasına AK Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdiler.

CHP'Lİ VEKİLE UYARI

Bu sırada TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, konuşmasına devam eden Özkoç'u temiz bir dil kullanması ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygılı olması konusunda uyardı.

MECLİS'TE KAVGA

Özkoç'un ayağa kalkan ve sözlü tepki gösteren AK Parti milletvekillerine, "Ne var? Yerinize oturun?" diye karşılık vermesi üzerine tartışma büyüdü.

"BEN SENİN NE MAL OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Bu sırada AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, "Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Bu yüzden 5-6 ay önce irtibatı kestim" sözleri üzerine CHP sıralarına koşarak Özel’in üstüne yürüdü.

Birbirleri üzerine yürüyen AK Parti ve CHP milletvekillerinin kavgasını, araya giren diğer milletvekilleri önledi.

Meclis Başkanvekili Aydın, birleşime ara verirken, gerginlik arada bir süre daha devam etti.