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Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

CHP'li Tanju Özcan, Meclis'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. CHP'li vekilin sözlerinden sonra ortalık karıştı.

AA | 14.12.2017 - 07:18..
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Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın konuşması, TBMM Genel Kurul salonunda gerginliğe neden oldu.

Atatürk'ün fotoğrafını gösteren Özcan, "Bakın, yakasında Meclis tarafından verilen İstiklal Madalyası var." dedi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını gösteren Tanju Özcan, neden İsrail ile ilişkilerin hala kesilmediğini sorguladı.

KUDÜS'LE İLGİLİ METİN HAZIRLANDI

CHP'li Özcan'ın bu sözlerine tepki gösteren TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Meclis'te Kudüs'le ilgili metin hazırlandığını ve bunun okunduğunu anımsattı.

Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

"SÖYLEMLERİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

İslam ülkelerinin İstanbul'da toplanarak Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan ettiğine dikkati çeken Bahçekapılı, "Biz de bu metinle, Meclis olarak bu karara katıldık. Bütün duygular ortak iken, burada kalkıp, 'yok anlaşma Tel Aviv'de imzalanmamış, Kudüs'te imzalanmış', 'yok Cumhurbaşkanı'na madalya verildi' diye söylenmesini anlamak mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

CHP'Lİ VEKİL FENALAŞTI

CHP Grup Başkanvekili Özel'in de Başkanvekili Bahçekapılı'ya tepki göstermesi üzerine, Özel ve Bahçekapılı arasında tartışma yaşandı. Bu sırada fenalaşan CHP'li Özcan, salondan kulise çıkarıldı.

Özgür Özel, Bahçekapılı'nın, ilkokul öğretmeni gibi milletvekillerine yönelik konuşamayacağını söyledi. Bunun üzerine Bahçekapılı, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu ancak öyle konuşmadığını ifade etti.

Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

"HADDİNİ AŞMA"

CHP sıralarının önüne gelen CHP Grup Başkanvekili Özel, Ayşe Nur Bahçekapılı'ya tepki gösterdi. Bu sırada Özel ile Bahçekapılı arasındaki tartışmanın boyutu arttı.

Özel'in, Bahçekapılı'ya yönelik "haddini aşma" sözlerini kullanması üzerine, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Özel'in üzerine yürüdü. Ceylan'ı araya giren milletvekilleri durdurdu.

Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, bunun üzerine birleşime ara verdi.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik, arada bir süre daha devam ettikten sonra, milletvekilleri kendi bölümlerine geçti.

Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

Meclis'te milletvekilleri yine kavga etti

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