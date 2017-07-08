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Meclis'te olay çıkaran vekillere para cezası verilecek

Milletvekilleri arasında sık sık yaşanan kavga ve tartışmalara yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.

08.07.2017 - 08:37
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Meclis'te olay çıkaran vekillere para cezası verilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM’nin çalışmalarını hızlandırmanın yanı sıra anayasanın ilk dört maddesinde yer alan ilkelere aykırı söylemleri engellemek ve yemin etmekten kaçınan vekillerin milletvekili sıfatından doğan haklarını kullanmasını önlemeyi de içeren 18 maddelik iç tüzük değişiklik tekliflerini dün TBMM Başkanlığı’na bizzat sundu.

FRAK GİYME ZORUNLULUĞU KALKTI

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın talebiyle teklife son anda eklenen maddeyle, Genel Kurul’da TBMM Başkan ve TBMM başkanvekillerinin “frak giyme” zorunluluğunu kaldırıldı. Buna göre birleşimi yöneten başkanlar ile katip üyeler koyu renk elbise giyecek.

KÜFÜR EDENLERE, SİLAHLA GİRENLERE 10 BİN TL

Değişiklikle disiplin suçu işleyen vekillere bundan böyle ayrıca para cezası yaptırımı da uygulanacak. Buna göre “kınama” cezası gerektiren pankart açma, kaba söz kullanma ve TBMM yerleşkesine silahla girme suçunu işleyen vekillerin ödenek ve yolluğundan 5 bin TL, cumhurbaşkanına hakaret eden, görüşmelerde yumruk atıp, küfür eden, Anayasa’nın ilk 4 maddesine aykırı ifadeler kullanan ve Genel Kurul’a silahla girenlerden ise 10 bin TL kesilecek.

Anayasanın ilk dört maddesine aykırı beyanlara artık Meclis’te izin verilmeyecek. Aksine hareket eden vekillere hem Meclis’ten geçici çıkarma (üç birleşim) hem de para cezası verilecek.

YEMİN ETMEYENLER...

Seçimin ardından Genel Kurul’da yemin etmeyen, yemin etmekten imtina edenler, milletvekili sıfatının gerektirdiği haklardan yararlanamayacak. TBMM TV, anayasa değişikliği gibi önemli konuların ele alındığı Genel Kurul görüşmelerini saat sınırlaması olmaksızın kesintisiz verecek.

Muhalefetin engelleme amaçlı kullandığı düşünülen grup önerileri üzerine konuşma süreleri kısalıyor. Genel Kurul’un 15.00-19.00 olan çalışma saatleri 21.00’e kadar uzatılıyor.

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Meclis'te olay çıkaran vekillere para cezası verilecek

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