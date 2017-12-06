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Meclis'te terör örgütü PYD'den övgüyle bahsedildi

HDP'nin terör örgütleriyle ilişkisinin ortada olduğunun söylenmesi üzerine HDP'li Mahmut Toğrul, "PYD kahramanlar ordusu" dedi.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 07:36..
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meclis

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Meclis'te gerçekleştirilen görüşmelerde örgütün sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.

HDP'NİN TERÖRLE OLAN İLİŞKİSİ...

AK Parti milletvekillerinin, HDP'nin terörle olan ilişkisinin olmasını savunması üzerine, HDP'liler hemen savunmaya geçti.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kimse bizi desteklemiyor" diyerek örgütlerle olan ilişkilerini inkar etti.

TUTANAKLARDAN...

Ancak o sırada HDP Gaziantep Milletvekili Mehmet Toğrul'un kullandığı skandal ifadeler Meclis tutanaklarına geçti.

PYD KAHRAMANLAR ORDUSU

AK Partili vekilin "Bakın, sırtını PYD’ye dayayan genel başkanın partisi burası, PYD." demesi üzerine HDP'li Toğrul, "PYD kahramanlar ordusu, sen öyle gör." ifadelerini kullandı.

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