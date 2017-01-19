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Meclis'te Tuncay Özkan'ın isyanı

CHP'li Tuncay Özkan Genel Kurulda "Adalet istiyorum!" diye bağırarak sıralara vurdu.

19.01.2017 - 23:10
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Meclis'te Tuncay Özkan'ın isyanı

Meclis'te Tuncay Özkan'ın isyanı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci oturumunda söz alarak, yaşanan olayları kınadığını söyledi. Bu sırada AK Partili Özcan Ulupınar'dan CHP'li vekilin sözlerine tepki geldi. CHP'li vekiller  AK Partili Özcan Ulupınar'ın üzerine yürümeye kalktı.

Meclis'te Tuncay Özkan'ın isyanı

"ADALET İSTİYORUM"

Bu sırada yaşananlara tepki gösteren CHP'li Tuncay Özkan, 'Adalet istiyorum" diye bağırarak oturduğu sırayı yumrukladı.

Meclis'te Tuncay Özkan'ın isyanı

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik sonrası birleşime ara verildi.

Meclis'te Tuncay Özkan'ın isyanı

Meclis'te Tuncay Özkan'ın isyanı

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