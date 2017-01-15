taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7235
EURO
3,9636
ALTIN
143,35
PETR
55,5400

Meclis'te yavaşlatma eylemine Kılıçdaroğlu da katıldı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 15. maddenin oylamasını yavaşlatmak için kabinde 5 dakika bekledi.

15.01.2017 - 15:57
  1. Haberler
  2. Gündem
Meclis'te yavaşlatma eylemine Kılıçdaroğlu da katıldı

Anayasa değişikliği teklifi maddelerinin geçmemesi için AK Partili vekillere tekmeli, yumruklu saldırmalardan bile kaçınmayan CHP Grubu, dün gece farklı bir eylem yaptı.

10 DAKİKA BEKLEYEN DE OLDU

15. maddenin oylamasını geciktirmek isteyen CHP'liler, oy için girdikleri kabinde beklemeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eyleme destek oldu. CHP Lideri, kabinde 5 dakika boyunca bekledi.

Bazı CHP'li vekillerin bekleyişi 10 dakikaya kadar çıktı.

Meclis'te yavaşlatma eylemine Kılıçdaroğlu da katıldı

OYLAMA 2 SAATTE BİTTİ

CHP'lilerin eylemi nedeniyle, normalde 40 dakika süren madde oylaması 2 saatte tamamlandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum tarihi belli oldu

Referandum tarihi belli oldu

389
PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

152
TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

134
Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

233
El Bab'dan özel fotoğraflar

El Bab'dan özel fotoğraflar

68
Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

13
Bekir Bozdağ: Tek adam böyle olabilir mi

Bekir Bozdağ: Tek adam böyle olabilir mi

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM