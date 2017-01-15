Meclis'te yavaşlatma eylemine Kılıçdaroğlu da katıldı

Anayasa değişikliği teklifi maddelerinin geçmemesi için AK Partili vekillere tekmeli, yumruklu saldırmalardan bile kaçınmayan CHP Grubu, dün gece farklı bir eylem yaptı.

10 DAKİKA BEKLEYEN DE OLDU

15. maddenin oylamasını geciktirmek isteyen CHP'liler, oy için girdikleri kabinde beklemeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eyleme destek oldu. CHP Lideri, kabinde 5 dakika boyunca bekledi.

Bazı CHP'li vekillerin bekleyişi 10 dakikaya kadar çıktı.

OYLAMA 2 SAATTE BİTTİ

CHP'lilerin eylemi nedeniyle, normalde 40 dakika süren madde oylaması 2 saatte tamamlandı.