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Meclis'te yeni oturma düzeninin detayları belli oldu

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında Genel Kurul'daki yeni oturma düzeni hakkında bilgi verildi. Buna göre Bakanlar Kurulu sıraları kalkacak ve kürsü geriye alınacak.

AA | 26.07.2018 - 19:27..
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TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, divan üyelerine öğle yemeği verdi, daha sonra toplantının gündemine geçildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatına dair sunum yaptı.

CHP'Lİ GÖK MİLLİ SARAYLAR'IN MECLİS'E BAĞLANMASINI İSTEDİ

Komisyonun CHP'li üyesi TBMM Başkanvekili Levent Gök, daha önce Meclise bağlı olan Milli Sarayların, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının doğru olmadığını söyledi. Gök, Meclis Başkanlığının, Sarayların Meclise iadesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Gök, tutuklu milletvekillerinin durumunu da divanın gündemine getirdi.

Meclis'te yeni oturma düzeninin detayları belli oldu

MECLİS'TEKİ YENİ OTURMA DÜZENİ

Milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Genel Kuruldaki oturma düzeni ve TBMM yerleşkesinde yapılacak çalışmalar hakkında da divan üyeleri bilgilendirildi.

Buna göre, Genel Kurul Salonu'nda Bakanlar Kurulu sıraları kaldırılacak, bu kısma, mevcut ön koltukların önü ve salonun arkasına sıralar yerleştirilecek, kürsü geriye alınacak.

Meclis'te yeni oturma düzeninin detayları belli oldu

Odası olmayan milletvekillerine, 10 Eylül'e kadar odaları teslim edilecek.

Bu arada, toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili sayısı 5'e çıkarıldı.

Meclis'te yeni oturma düzeninin detayları belli oldu

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