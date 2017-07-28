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Meclis'teki protestolara Bahçeli'den tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki pankartlı ve dövizli protestolara yönelik açıklamalarda bulundu.

28.07.2017 - 20:18
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Meclis'teki protestolara Bahçeli'den tepki

MHP lideri, Twitter hesabından gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TBMM ŞOV MEKANI DEĞİLDİR"

TBMM'nin bir eylem alanı olmadığı söyleyen Bahçeli, "Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum ki, TBMM bir eylem alanı, şov mekânı, tiyatro sahnesi değildir, olmamış ve olmayacaktır." dedi.

"YÜRÜYÜNCE ADALET BULACAKLARINI SANANLAR..."

Ayrıca CHP'nin Meclis'teki protestolarıyla ilgili MHP lideri, "Yürüyünce adalet bulacaklarını sananların, sabahlara kadar oturmakla söz hakkına sahip çıkacaklarını iddia etmesi gaflettir, kara mizahtır." ifadelerini kullandı.

Meclis'teki protestolara Bahçeli'den tepki

Meclis'teki protestolara Bahçeli'den tepki

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