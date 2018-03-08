taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.885
USD
3,8134
EURO
4,7218
ALTIN
162,55
PETR
64,1100

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

İnsanlığın ortak mirası olan bu şehri yazmak boynumuzun borcu olsa gerek. Kültürü ve tarihi ile birbirinden farklı ırklara ev sahipliği yapan Hatay’a selam olsun.

Özel Haber | 08.03.2018 - 14:26..
  1. Haberler
  2. Seyahat

 

Selen KALDIRIM / [email protected]

Avrupa şehirlerini gezip gezip Türkiye’de medeniyet arıyordunuz. Çok uzağınızda değil. Birçoğunuz her gün yediğiniz künefesinden tanıyorsunuz. Farklı inanca sahip insanların bir arada hoşgörüyle yaşadığı, trafiğinde bile yaya önceliği olan bu şehirde medeniyete ait neler var, neden böyle demişler? Hatay hakkında bildiklerimizi de yeniden keşfedeceğiz bu yazıda.

ÖNCE BİLETİMİZİ ALALIM

Evet haftanın son gününe hazırız. Şöyle cumadan pazara bir Hatay turu yapıp gelelim. Sizin için Türk Hava Yolları’ndan bilet baktım. Fiyatlar bu hafta sonu için 100-200 arasında değişiyor. Görülmeye değer bu tarih kenti için uygun ve değecek bir fiyat.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

HATAY’DA GECELİK KONAKLAMA

Otel rezervasyonunuz için araştırdığım sitelerde gördüğüm kadarıyla, bir arkadaşınız ile birlikte iki gecelik konaklama için ayıracağınız bütçe yaklaşık 250- 300 TL arasında. Tabii kalite standartlarınıza göre tercihleriniz değişebilir. Sizin bileceğiniz iş.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

Hatay Havalimanı’na indiniz. Havaalanının önünde bulun HAVAŞ’lar ile şehir merkezine ulaşın. (12TL)

NERESİ BURASI?

Burası şehrin en kalabalık ve büyük ilçesi Antakya. Bakın burada ne göreceksiniz; Asi Nehri. Hatay’dan Akdeniz’e dökülen bu nehri mutlaka duymuşsunuzdur fakat nerede olduğunu bilmeyeniniz vardır.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

NEDEN ‘ASİ’ NEHRİ

‘Ters akan nehir’ olarak da bilinen  nehrin zamanında alçaktan yükseğe doğru aktığı düşünülerek, adına Asi denmiş. Göreceğiniz bu nehir Türkiye ile Suriye sınırını oluşturuyor.

GELDİK MERKEZE

Tarihi ve medeniyet kenti olan Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’dasınız. Buradan her yere kısa zamanda kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

Hatay’da bulunan ve bilinen birçok kültür mirası da burada yer alıyor. Mesela gezimize “Hristiyanlık” isminin ilk kez verildiği St. Pierre Kilisesi’nden başlayalım.  Büyük bir mağaradan oluşan kilise ilk Hristiyanların gizli toplantıları için kullandığı bir yerdi.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

CAMİ VE KİLİSELER YAN YANA

Çok değil, az öteye gittiğinizde yan yana görmeye alışık olmadığınız bir yer daha: Habib-i Neccar Camii. Evet, boşuna hoşgörü ve medeniyet şehri demiyoruz.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

Birbirine çok yakın şekilde inşa edilmiş kilise ve camileri yan yana görmek, bir yanda ezan bir yanda çan sesi duymak oldukça olağan bir durum. Bu sokaklarda tarih boyunca farklı diller konuşan insanlar ortak duygu ve hoşgörüyle hareket etti. Hatay için bu durum bir miras gibi.

HABİB-İ NECCAR CAMİİ

Anadolu’nun ilk camiisi olan Habib-i Neccar Camii, Müslümanlığın buradan yayılmasına öncülük etmiş. Tabii kulağınızın aşina olduğu Ulu Camii’yi daha iyi bilirsiniz. Yok yok Bursa’daki değil, Antakya ilçesinin en eski ve büyük camiisi olan. Görkemli mimarisi ve tarihi ile içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir yer burası.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

Karnınız acıkmıştır, gelin yemek yiyelim.

HATAY MUTFAĞI

Daha şehrin ismini duyduğumuzda karnımız acıkıyor. Böyle bir özelliği var Hatay’ın. Birçok ülkenin toplam mutfak yemeği çeşidinden daha zengindir Hatay mutfağı.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

Siz onu künefesinden bilirsiniz ama saymakla bitmeyen 600 çeşitten fazla bir lezzet sofrası var. Tepsi kebabından, dolmalarına, Şişperek’inden Oruk’una kadar neler neler.

Künefeyi hiç söylemiyorum bile.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

Gidebileceğiniz bazı lezzet rotaları;

Dönerci Tacettin

Humusçu İbrahim Usta/ Reyhanlı, Hamancıoğlu Humus

Kebapçı Salah

Affan Kahvesi

Şehir Kulübü

İbrahim Usta

Konak

Tostçu Atilla

AKŞAM SEFANIZ İSKENDERUN’DA

Karnınız doyduğuna göre Hatay’ın en ünlü ilçelerinden bir diğeri İskenderun’a gidiyoruz. Limanı, demir-çelik fabrikası, kliseleri, camiileri, saat kulesi ve muhteşem sahiliyle günü sonlandırmak için doğru bir seçim.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

Burada Uzun sahil hattı boyunca dizili restoranlarda, künefenizle muhabbetinizi tatlandırın ve güneşin batışının keyfini çıkarın.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

2’NCİ GÜN: HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ

Hatay’da kazmayı nereye vurursanız altından bir mozaik çıkıyor. Yer altı adeta bir mozaik hazinesi gibi. Birbirinden farklı mozaikleri görebileceğiniz en doğru yer ise Hatay Arkeoloji Müzesi.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

HARBİYE’DE DEFNE ZİYARETİ

Harbiye, Hatay’ın Defne ilçesine bağlı bir mesire alanı olarak bilinir. Yani bir manavgat olmasa da, minik şelalelerle kaplı bir yer burası. Çevresine kurulu restoranlar harika bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Yemyeşil bir alanın içinde Hatay’ın doğasında kaybolmadan dönmek olmazdı zaten.

Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay

Gezebileceğiniz diğer yerler;

St Simon Manastırı /Samandağ

Titus Tüneli

Kaya Mezarları

Vakıflı Köyü

Kanuni Kervansarayı

İsos Antik Kenti

Payas Kalesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dünyanın en tehlikeli 50 şehri belli oldu
Latin Amerika denildiğinde aklınıza futbol, Amazon Ormanları, Rio Karnavalı geliyodur mutlaka. Peki size en tehlikeli 50 şehrin 42'sinin Latin Amerika bölgesinde bulunduğunu söylesek ne düşünürdünüz?
Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi
Seyahat etmeden önce gideceğiniz yeri belirlerken bütçeyi düşündüğünüz kadar, ‘Benim gibi biri buraya neden gitmeli?’ diye bir sormanız gerekiyor.
2017'de 2 milyon 250 bin pasaport basıldı
2017 yılında, 1 milyon 740 bin 349'u umumi, 446 bin 31'i hususi ve 63 bin 923'ü hizmet pasaportu olmak üzere toplam 2 milyon 250 bin pasaport basıldı.
2018'in en eğlenceli şehirleri
2018'de dünyanın en eğlenceli, arkadaş canlısı ve ekonomik şehirleri belli oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

303
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

218
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

134
Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

80
Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı

Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı

56
NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

70
ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak

ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak

85