Medeniyetler beşiği Harput'un çehresi değişiyor

Antik çağlardan bugüne uzanan bir tarih ve kültür kenti olan Harput, sinesinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

MEDENİYETLERİN BULUŞMA NOKTASI

Toprağında çok sayıda evliyanın metfun bulunduğu evliyalar diyarı Harput, asırlar boyunca İslam hoşgörüsüyle Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve Rum kimliklerini bir arada yaşatmış bir yerleşim alanı olarak ziyaretçilerine bir kültür mozaiği sunuyor.

UNESCO ASIL LİSTESİ HEDEFİ

Elazığ Belediyesinin girişimleri sonucu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne kabul edilen Harput'un paydaş kurumlarca yürütülen ve devam eden çalışmalarla UNESCO asıl listesine girmesi hedefleniyor.

ASILAR ÖNCESİNE IŞIK TUTUYOR

Yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarıyla her geçen yıl çehresi daha da değişen tarihi mahallenin ziyaretçi sayısında da artış gözleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, yaptığı açıklamada, yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık bir geçmişe sahip Harput'un içinde bulundurduğu tarihi ve kültürel dokusuyla asırlar öncesine ışık tuttuğunu söyledi.

"Harput, Anadolu içerisinde adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir." diyen Ahmet Demirdağ, tarihi yerleşim alanının birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

"ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ VAR"

Ahmet Demirdağ, "Medeniyetlere baktığınız zaman ilk başta Asurlular ve Hurrilerden kalan izlere rastlamaktayız yazılı kaynaklara göre. Daha sonrasında Urartular zamanından yapılmış Harput Kalesi 3 bin yıllık tarihiyle günümüze kadar özelliklerini koruyarak gelmiştir. Bu kalenin içerisine baktığınızda Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini görürsünüz. Kısacası Asurlulardan günümüze kadar birçok medeniyetin burada hüküm sürdüğü, farklı dillerin konuşulduğu ve farklı dinlerin yaşandığı çok önemli bir merkez, ziyaretçi sayıısnda büyük artış var. Harput'a baktığınız zaman camiler de çok diğer taraftan kiliseler de çok. Yani farklı dinlerin ve ırkların bir arada yaşadığını ve kaynaştığını, farklı bir kültür birikiminin bize yansıdığını ve miras olarak geldiğini buradan çok rahat bir şekilde müşahede ediyoruz." dedi.



