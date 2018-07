Medeniyetler diyarı Karadağ ziyaretçilerini bekliyor

Karaman’ın 50 kilometre kuzeyinde Karadağ'ın eteklerinde yer alan, genel olarak Binbirkilise olarak anılan Madenşehri, Değle ve Üçkuyu ören yerleri, zengin kültürel mirası ve bozulmamış doğal yapısıyla turizm açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapan Karadağ'ın yamaçlarında Hititlerden Osmanlı'ya onlarca medeniyetin izleri görülebiliyor.

Çok sayıda kilise ve manastırın bulunduğu bölge, bazı kaynaklarda Barata Antik Kenti olarak geçse de antik dönemdeki adı kesin olarak bilinmiyor. Günümüzde "Binbirkilise" olarak anılan bölgenin, geçmişte piskoposluk merkezi olduğu biliniyor.

KUTSAL BİR ALAN

Avrupa'dan Kudüs'e giden Hristiyan hacıların uğrayarak azizleri ziyaret ettiği bir yer olan bölge, geç antik dönemin de en önemli üç merkezi arasında gösteriliyor. Bölge, milattan sonra 4. ve 9. yüzyıllar arasında yapılmış onlarca kilise, manastır ve mezarlar ile inanç turizmi açısından zengin kültürel mirası barındırıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, yaptığı açıklamada, milattan önce 10 bin yılına dayanan Karadağ'ın, tarihin her döneminde önemli ve kutsal bir alan olduğunu söyledi.

İNSANLAR DOĞAYA ZARAR VERMEDEN YAŞAMIŞ

Abdullah Kılıç, "Tarihin her döneminde burada yaşayan medeniyetler dağın nimetleriyle yetinmesini bilmişler. Her yapıda dağın taşını, kumunu kullanmışlar. Bu bugün bile böyle. Buradaki köylere baktığınızda evlerle tarihi kalıntıları birbiriyle karıştırabilirsiniz. Yerleşim yerleri kendine has, otantik durumda. Sanki tarih sayfasında yaşam devam ediyor gibi. İnsanlar doğaya zarar vermeden yaşamış. Dışarıdan bir etkilenme olmamış. Sorunları hep kendilerine has çözümlerle çözmüşler. Bu özellik bölgenin önemini bir kat daha arttırıyor. Karadağ, kültür ve inanç turizminin yanı sıra bozulmamış doğası, zengin florası, yılkı atları, yaban hayvanları ile doğa turizmi açısından da eşsiz bir yer." dedi.