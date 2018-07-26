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Medine’de Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs kaza yaptı

Medine’de Türk hacı adaylarını taşıyan bir otobüse karşı yönden gelen bir pikap çarptı. Kazada 2 aracın sürücüsü de hayatını kaybederken, hacı adaylarında can kaybı olmadı.

İHA | 26.07.2018 - 15:02..
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Kum fırtınası sebebiyle toz zerrecikleri ile kaplanan karayolunda, karşı istikametten gelen bir pikap, şerit kontrolünü kaybederek Türk hacı adaylarının otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle araçlar yanmaya başladı.

Medine’de Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs kaza yaptı VİDEO

SÜRÜCÜLER HAYATINI KAYBETTİ

Türk hacı adayları ihramları ile yolculuk yaptıkları sırada, son anda kapıları açan sürücü sayesinde otobüsü terk ederek hayatlarını kurtardı. Ancak otobüsün sürücüsü ve pikap araçta bulunanlar sıkışma sebebiyle oldukları yerden çıkamadılar.

Bu arada yoldan geçen diğer sürücüler, araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etsede çölün ortasında yükselen alevleri yangın tüpü ile kontrol altına almak mümkün olmadı.

Araçların sürücüleri, bulundukları yerden çıkartılamadığı için yanarak hayatlarını kaybetti.

Medine’de Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs kaza yaptı

YAKIT TANKI PATLADI

Bu sırada pikabın yakıt tankı da alevlerin etkisi ile patlayınca, söndürme çalışmasında bulunanlar da yanma tehlikesi geçirdi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı meydana gelen kazayla ilgili basın açıklaması yaparak; hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4’üncü Kafile 2’nci Grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine’den Mekke’ye intikal ederken kaza yaptığını ifade etti.

Kazada, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığı kaydedildi. Hafif yaralanan hacı adayları ise Diyanet Mekke Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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