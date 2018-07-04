Medusa mozaiği ziyaretçilerini bekliyor

M.S 1. yüzyılın ilk evrelerine dayanan, mitolojide Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar olarak bilinen Medusa'yı tasvir eden Opus Sectile tekniği ile renkli mermerlerden inşa edilen mozaiğin dünyada benzeri bulunmuyor.

200 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve üzeri kapalı tiyatro görevi yapan Kibyra Odeonu'nun ortasını süsleyen Medusa mozaiği, 2000 yıllık ihtişamıyla ziyaretçileri büyülüyor.

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın 10 ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatılan, Burdur kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği, ağustos ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Özüdoğru, Medusa'nın bulunduğu yapı odeonda 2009 yılında kazı çalışmalarının başladığını, 2012 yılında yapının kazısının tamamlandığını belirtti.

"TÜRKİYE'DE İYİ KORUNMUŞ YAPILARINDAN BİRİ"

Şükrü Özüdoğru, 3 bin 600 kişilik odeon yapısının ortasını, renkli ince plak mermerlerden yapılmış Medusa mozaiğinin süslediğini vurgulayarak, "Bu mozaik kendi türünde yapım tekniği ile dünyada tek. Başka bir benzeri ne İtalya'da ne Yunanistan'da ne de antik Mezopotamya'yı kapsayan başka bir ülkede bulundu. Sadece Anadolu'da Kibyra'da biliniyor bu mozaik." bilgisini aktardı.

Medusa mozaiğinin M.S 1. yüzyılın ilk evrelerinden itibaren odeonun ortasını süslediğini vurgulayan Şükrü Özüdoğru, 2012 yılında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının proje desteği ile restorasyonunun yapıldığını, sadece yüzde beşlik kısmının tümleme geriye kalanının orijinal olduğunu söyledi.

Şükrü Özüdoğru, mozaiğin bulunduğu yapının, antik dönemde yangın ve deprem felaketleri geçirdiğini dile getirerek, bunlara rağmen mevcut yapısı ile Türkiye'de en iyi korunmuş antik yapılardan biri olduğuna işaret etti.

"BENZERSİZ BİR MOZAİK"

Kibyra Odeonu'ndaki Medusa'nın Opus Sectile tekniği ile ince mermer plakalarla yapılmış benzersiz bir mozaik döşemesi olduğunu anlatan Şükrü Özüdoğru, "Opus Sectile tekniği ile günümüze ulaşan bildiğimiz tek Medusa, Kibyra Odeon'unda. Medusa'yı görmek için talep çok, ziyaretçi sayımız son yıllarda arttı ancak Medusa'nın üzeri koruma amaçlı her yıl belli bir süre kapatılıyor. Yapının restorasyon çalışması Bakanlık nezdinde hazırlanıyor. Bu proje uygulamaya geçtikten sonra yapı (odeon) çatı örtüsüyle kapatıldıktan sonra yılın tamamında Medusa'yı sergileyebileceğiz." şeklinde konuştu.