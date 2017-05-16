Medvedev İstanbul'a geliyor

BBC'nin canlı yayın konuğu olan Elif Şafak, Türkiye'nin durumuna üzüldüğünü ve endişeli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşme, İngiliz medyası tarafından mercek altına alındı.

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Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

Belediye Başkanı Topbaş, himayesindeki bir dergide Erdoğan'a hakaretin sehven olmadığını, bunun aslında kendisine saldırı olduğunu savundu.