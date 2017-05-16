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Medvedev İstanbul'a geliyor

Medvedev, 22 Mayıs'ta düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) Zirvesi'ne katılacak.

16.05.2017 - 12:39
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Rusya Hükümeti'nden yapılan açıklamaya göre; Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, 22 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) Zirvesi'ne katılacak.

HEDEF İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK

Zirvenin amacı ülkeler arasında işbirliğini artırma, sınır ötesi karayolu, deniz ve enerji altyapısının geliştirilmesi olarak belirtiliyor.

ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ

3 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i 22 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak zirvede ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.

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