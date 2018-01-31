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Medya Platformu'ndan TSK'ya destek

TSK, Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de Medya Platformu'ndan geldi.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 17:22..
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Medya Platformu'ndan TSK'ya destek

Medya Platformu'nun internet sitesinde "MİLLETİMİZİN VE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ" başlığıyla yayınlanan metinde Mehmetçik'e destek verildi.

"ALLAH'IN MEHMETÇİK'İ MUZAFFER KILMASINI DİLERİZ"

"Emperyalist güçlerin maşalığını yapan terör örgütleri, Türkiye’ye yakın çeşitli sınır bölgelerinde tehdit oluşturmuş bunun sonucunda geçen sene 'Fırat Kalkanı' adı altında bu sene’de 'Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü ve destekçilerine darbe vurmaya başlamıştır. Medya Platformu ailesi olarak her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı’nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle Devletimizin ve Kahraman Ordumuzun yanında olduğumuzu kamuoyuna duyurur, Allah-u Teala’dan Mehmetçik'imizi mansur ve muzaffer kılmasını dileriz." ifadelerinin yer aldığı bildirinin tam metni ise şu şekilde yer aldı.

Medya Platformu'ndan TSK'ya destek

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